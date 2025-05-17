Ankara'da Düğün Konvoyuna 49 Bin TL Ceza

Ankara'da Düğün Konvoyuna 49 Bin TL Ceza
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Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 TL para cezası kesildi ve 3 araç trafikten men edildi. Sürücülerin kural ihlali, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ANKARA'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki sürücülere 49 bin 810 TL idari para cezası uygulanıp, 3 araç trafikten men edildi. Sürücülerin ambulansa yol vermediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da, Konya yolu Aşti istikametinde saat 13.05 sıralarında ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşım sonucu ekipler harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu araçlar tespit edilip, sürücüleri de belirlendi. Yakalanan sürücülere 'belgesiz araç kullanmak', 'muayenesiz araç kullanmak', 'trafikte yol kapatmak ve yavaşlatmak', 'saygısızca araç kullanmak' suçundan 49 bin 810 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan sürücülerin trafiği tehlikeye atıp, ambulansa yol vermediği anlar ise ambulanstakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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