Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisi hakkında yeni gelişme

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan bir apartman dairesinde 12 Ocak günü sabah saatlerinde 3 çocuk annesi Esra Muratoğlu (28) ile annesi Çilem Yener'in birlikte kaldıkları evde kan donduran bir olay yaşandı. Muratoğlu, Yener ile genç kadının sevgilisi Orhan Kıtıl arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Muratoğlu, boğularak öldürüldü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

İhbar üzerine adrese giden ekipler, Esra Muratoğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhan Kırtıl ile Çilem Yener'i gözaltına aldı.

Devlet korumasında 3 çocuğu olan Esra Muratoğlu, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Sumucak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ANNESİ VE SEVGİLİSİNİN İLK İFADESİ

Şüpheliler Orhan Kırtıl ile Çilem Yener, emniyetteki ifadelerinde Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Orhan Kırtıl ve Çilem Yener, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.