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Ankara'da Borç Ödemek İçin Parka Gelen Kişi Nişanlısının Yanında Öldürüldü

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Ankara'da bir kişi, borcunu ödemek için parka çağırdığı kişiyi nişanlısının yanında bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından şüpheliler polis tarafından yakalandı.

ANKARA'da H.G. (20), borcunu ödemek için parka çağırdığı Burak Tüfekçi'yi (26), nişanlısının yanında öldürdü.

Olay, saat 02.00 sıralarında Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi'ndeki Çalık Sokak'ta meydana geldi. H.G., aracına ses sistemi takan Burak Tüfekçi'yi iddiaya göre borcunu ödemek için parka çağırdı. Burak Tüfekçi yanında nişanlısı B.D. (22); H.G. de amcası G.G. (37) ile birlikte parka geldi. Tüfekçi burada, küfürlü konuşan G.G. ile tartışmaya başladı. Ardından H.G., Tüfekçi'yi göğsünden bıçakladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Burak Tüfekçi, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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