Ankara'da bir kişi aracında ölü bulundu
Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kişi park halindeki otomobilinde ölü bulundu.
İmamhüseyin Mahallesi'ndeki boş arazide park halinde bulunan 33 ATU 74 plakalı otomobilin sürücüsünün hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü İsmet Bali'nin (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner