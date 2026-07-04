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Ankara'da baba tarafından öldürülen Mehmet Berkay Aşık toprağa verildi

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Ankara'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık, babası Ali Rıza Aşık ile tartıştı. Oğlunu bıçakla yaralayan baba, tabancayla ateş ederek oğlunu öldürdü. Cenaze, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

ANKARA'da kavgada bıçakla yaraladığı babası Ali Rıza Aşık tarafından tabanca ile öldürülen Mehmet Berkay Aşık'ın cenazesi, toprağa verildi.

Cezaevinden izinli çıkan Mehmet Berkay Aşık, anne ve babasının ikamet ettiği Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi'ndeki eve gitti. Emekli polis memuru olan Ali Rıza Aşık ile oğlu Mehmet Berkay arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Berkay Aşık, babasını bıçakla yaraladı. Ali Rıza Aşık da tabancası ile oğluna 3 el ateş etti. Mehmet Berkay Aşık hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ali Rıza Aşık, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Aşık'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mehmet Berkay Aşık'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Aşık için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Mehmet Berkay Aşık'ın cenazesi, öğle kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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