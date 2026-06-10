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Ankara'da bıçaklanarak öldürülen Kayra Ataman son yolculuğuna uğurlandı

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Ankara Etimesgut'ta bıçaklanarak öldürülen özel sağlık meslek lisesi 9. sınıf öğrencisi Kayra Ataman için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı, ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Taha Erdem E. tarafından bıçaklanarak öldürülen özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman için Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Zeynep-Hanifi Ataman çifti, taziyeleri kabul etti. Ataman, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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