Ankara'da Berberde Husumet Cinayeti: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

ANKARA'da Yakup Polat'ın (29), berber dükkanında buluştuğu husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ana ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki Bağlum Caddesi'nde dün sabah meydana gelen olayda, Yakup Polat, konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yakup Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu. Yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde dükkandan çıkıp kaldırımda yürüyen Yakup Polat'a arkadan yaklaşan şüphelinin ateş etmesi ve Polat'ın yere yığıldığı anlar yer aldı.