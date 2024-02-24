Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi
Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Mevlid-i Şerif okundu ve dualar edildi. Cami bahçesinde ise şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Ankara'da Berat Kandili dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde program gerçekleştirildi.
Camideki kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti.
Cami bahçesine kurulan stantlarda şeker ve kandil simidi ikram edildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü de kandil dolayısıyla camiye gelenlere ikramlarda bulundu.