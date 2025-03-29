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Ankara'da bayram öncesi şehitliklere ziyaret

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Ankara'da bayram öncesi şehitliklere ziyaret Ankara'da şehit yakınları ve gaziler Ramazan Bayramı öncesi Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ankara'da bayram öncesi şehitliklere ziyaret

ANKARA - Ankara'da şehit yakınları ve gaziler Ramazan Bayramı öncesi Cebeci Asri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehit yakınları ve gaziler Cebeci Asri Şehitliği'ne sabah saatlerinde gelmeye başladı. Bayram öncesi kabir ziyaretinde bulunan aileler, şehit yakınları için dua edip mezarlara çiçek bıraktı. 2005'te terör saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Kıdemli Çavuş Savaş Bıyıklı'nın annesi Selma Bıyıklı, "Oğlumu ziyarete geldim. Onunla gurur duyuyoruz. Yavrum bize çok düşkündü. Diyecek bir sözüm yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Sık sık ziyarete geliyoruz. Mezar taşını siliyoruz. Çiçeklerini ilk baharda değiştiriyoruz. Bir ayağımız burada. Hiçbir anneler ağlamasın biz ağladık. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

"Şehit ailesi olmak en yüksek mertebe"

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in babası Himmet Aydınyer, 4 sene oldu. Bayramlarda ziyaretler yapıyoruz. Ama çok zorlanıyoruz. 2 tane kız torunum kaldı. Buraya geliyorum ve üzüntüyle gidiyorum. Eve döndüğümde zaman ne kadar çabuk geçti bilemiyorum. Ateş düştüğü yeri yakar. Şükrediyorum. Şehit babasıyım. Şehit ailesiyim. Benim oğlum vatan için şehit oldu. Şehitlerimiz olmasaydı halimiz Filistin'den kötü olurdu. Şehit ailesi olmak en yüksek mertebe" diye konuştu.

Bayram öncesi vatandaşlardan mezarlıklara ziyaret

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti. Karşıyaka Mezarlığı'nın giriş çıkışlarında araç trafiği oluştu. Yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlar, mezarlıklara çiçek bıraktı ve dua okudu. Yakınlarının kabrini sulayan vatandaşlar bayram nedeniyle mezarlıklarda yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİDAYET TÜRKYILMAZ - Güncel
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