Ankara'da atlı polisler Atatürk'ü 88. yıl dönümünde saygı duruşuyla andı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde atlarıyla saygı duruşunda bulunarak andı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği personeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunduğu alanda atlarıyla bir araya geldi. Atlı polisler saatler 09.05'e geldiğinde selam dururken, bir polis de atını ön ayakları üzerine çöktürerek saygı duruşunda bulundu. O anlar kamerayla görüntülendi.

Öte yandan Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı 22 atlı polis, 10 Kasım'da başkentin çeşitli noktalarında görev aldı. Görevlerde, kalabalık ortamlara ve yüksek sese uyum sağlayabilen özel eğitimli atlar kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı