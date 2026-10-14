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Ankara'da arkadaşına 5-6 el ateş ettiği iddiasıyla taksi şoförü tutuklandı

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Ankara'da arkadaşına 5-6 el ateş ettiği iddiasıyla taksi şoförü tutuklandı
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Ankara'da arkadaşı Ersin K.'ye tabancayla 5-6 el ateş ettiği iddiasıyla taksi şoförü Satılmış Murat (59) tutuklandı. Murat, sürekli kendisiyle alay ettiğini öne sürerken, komşuları Ersin K.'nin 5 çocuğu olduğunu belirtti.

ANKARA'da evine bıraktığı arkadaşı Ersin K.'yi kendisiyle alay ettiği iddiasıyla tabancayla vuran taksi şoförü Satılmış Murat (59), tutuklandı.

Olay, önceki gece Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Taksici Satılmış Murat (59) ve balıkçı Ersin K. (39) ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi birlikte alkol aldı. Taksici Murat daha sonra 06 T 6131 plakalı taksisiyle önce diğer arkadaşlarını ardından da Ersin K.'yi evine bıraktı. Ersin K., bagajdan malzemelerini alıp apartmana yöneldiği sırada Satılmış Murat üzerindeki tabancayla arkadaşına 5-6 el ateş etti. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Ersin K., komşularının otomobiliyle hastaneye götürüldü. Olayın ardından kaçan Murat ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksi şoförü Satılmış Murat, Ersin K.'nin sürekli kendisiyle alay ettiğini, küfürlü ve aşağılayıcı şekilde konuştuğunu ve bu nedenle vurduğunu söyledi.

'10 YILLIK TANIDIKLARMIŞ'

Vurulan Ersin K.'yi hastaneye götürmek için otomobile bindiren komşusu Mehmet Öner, "6 el silah sesi duydum. Ne olduğunu merak ettim. Dışarıya çıktım. Yerde bir kişinin yattığını gördüm. Kardeşim de yerde yatan yaralının üzerine montunu koyarak tampon yapmaya çalışıyordu. Yaralanan kişiyi kendi aracıma bindirdim. Sağlık ekiplerine haber verdim. Ortalama 6-7 dakika içinde hastaneye yetiştirdim. Yolda giderken de zaten bilincini açık tutmak için ve yapan kişinin plakasını, ismini, soy ismini öğrenmek yani bilgi edinmek için çabaladım ve kayıt aldım. Kayıttan sonra zaten pek bir şey yapamadım. Çünkü merminin biri diline geldiği için zor konuşuyordu. Sadece vuran kişinin ismini öğrenebildim ondan. Neden olduğunu söylemedi. Şüpheli aynı gün yakalandı zaten. Bunlar ailece 10 yıllık tanıdıklarmış. Herkes şaşırdı; 'Nasıl yapar, nasıl eder' diye. Tabii kondurmuyorlardı; 'İmkanı yok yapmaz' diyorlardı. Ama sonuçta yaptı" dedi.

'5 ÇOCUĞU VAR'

Diğer bir komşusu Eyüp Üner ise "Bunlar 7-8 yıldan beri sürekli bu taksiciyi kullanıyorlar. Mesela köye gidip geliyorlar. Düğün olsa, şehir içi olsa sürekli o adamla gidip geliyorlar. En son bunlar Ulus'tan 4 kişi binmişler arabaya. Tek tek evlerine bırakıp geliyor buraya. En son bu adamı bırakıyor. Taksici silahını çekip direkt sıkıyor. Vurulan adamın 5 çocuğu var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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