Ankara'da Aranan 958 Şüpheli Yakalandı

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 958 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Eylül tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ve ifadeye yönelik aranan 624 şüpheli olmak üzere, toplam 958 kişi yakalandı.