Ankara'da Aranan 958 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Ankara Valiliği, 19-25 Eylül tarihleri arasında yapılan polis ve jandarma operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan toplam 958 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında uzun hapis cezaları bulunan birçok kişi yer alıyor.

Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 958 kişinin yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Eylül tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 9, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 13, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 48, 5 yıla kadar hapis cezası olan 264 kişi ve ifadeye yönelik aranan 624 şüpheli olmak üzere, toplam 958 kişi yakalandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
