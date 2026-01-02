Ankara Valiliği: İl Genelinde Yapılan Operasyonlarda Aranan 891 Kişi Yakalandı

(ANKARA) - Ankara Valiliği, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre toplam 891 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 891 kişi yakalandığı bildirildi.

Yakalanan kişilerden 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 16, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 35 ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 306 kişinin olduğu bildirildi. Ayrıca 530 kişinin ifadeye yönelik arandığı belirtildi.