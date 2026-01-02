Haberler

Ankara Valiliği: İl Genelinde Yapılan Operasyonlarda Aranan 891 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 891 kişinin yakalandığını açıkladı. Arananlar arasında hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.

(ANKARA) - Ankara Valiliği, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre toplam 891 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 891 kişi yakalandığı bildirildi.

Yakalanan kişilerden 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 16, 5–10 yıl arası hapis cezası bulunan 35 ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 306 kişinin olduğu bildirildi. Ayrıca 530 kişinin ifadeye yönelik arandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı