Polis memurunun hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybetmesine sebep olan kavgayla ilgili olarak, 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Olay, 2 Şubat 2026'da Yenimahalle'de bulunan bir araç muayene istasyonunda gerçekleşti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) hayatını kaybettiği araç muayene istasyonundaki kavgaya ilişkin 2 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "2 Şubat 2026 tarihinde Yenimahalle'de bulunan araç muayene istasyonunda meydana gelen ve polis memuru olan M.O.K.'nin daha sonradan hayatını kaybetmesine sebebiyet veren yaralama olayıyla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheliler S.A. ve M.Y. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmış, şüpheli Y.K. hakkında ise adli kontrol uygulanmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.

