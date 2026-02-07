Ankara'da araç muayene istasyonunda darbedilen polisin ölümüne ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı

Ankara'da araç muayene istasyonundaki kavga sonrası fenalaşan polis memurunun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada 1 şüpheli daha tutuklandı.

Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda çıkan kavgada darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüpheli M.Y, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen M.Y, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

M.Y, hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta aracını götürdüğü muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan şüpheli S.A. sulh ceza hakimliğince 3 Şubat'ta tutuklanmış, Y.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.