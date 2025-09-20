Haberler

Ankara'da 'Arabasız Gün' Konseri Düzenlendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Arabasız Gün' konseri düzenleyerek sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekti. Etkinlikte rock grupları Adamlar ve Mavi Gri sahne aldı.

AVRUPA Komisyonu'nun sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yürüttüğü Avrupa Hareketlilik Haftası (AHH) kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 'Arabasız Gün' konseri düzenledi.

ABB, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Arabasız Gün' konseri düzenledi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, rock müzik grupları Adamlar ve Mavi Gri sahne aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası, karbon emisyonlarını azaltmayı, sürdürülebilir ulaşım yöntemlerini yaygınlaştırmayı ve otomobillerin yerine insan odaklı kamusal alanlar oluşturmayı amaçlayan Pan-Avrupa bir girişim olarak dikkat çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
