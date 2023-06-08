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Ankara'da apartmanda yangın; 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

Ankara'da apartmanda yangın; 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi dumandan etkilendi. Yangını fark eden bina sakini Yavuz Selim Yılmaz, doğal gazı kapattıktan sonra komşulara haber verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da apartmanda yangın; 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi (2)

DAİREYE GİRİP, DOĞAL GAZI KESTİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 katlı Binnur Apartmanı'nda çıkan yangını ilk fark edip, hayatını kaybeden Fatma Akbıyık'ın (78) kızı Özlem Akbıyık'ın bağırışlarını duyduğunu belirten bina sakini Yavuz Selim Yılmaz (17), "Orada iki abla vardı; ikisini de tanıyorum. Abla, 'anne anne' diye bağırıyordu. Mutfağa gittim ve doğal gazı kapattım. Salona da baktım içler acısı haldeydi" dedi. Yılmaz, daha sonra binanın 8'inci katına kadar çıkıp, yangını komşulara haber verdiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğa Başak Öztürk - Güncel

Yavuz Selim Yılmaz Ankara Güncel Haberler

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