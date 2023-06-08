Ankara'da apartmanda yangın; 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi (2)

DAİREYE GİRİP, DOĞAL GAZI KESTİ

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 10 katlı Binnur Apartmanı'nda çıkan yangını ilk fark edip, hayatını kaybeden Fatma Akbıyık'ın (78) kızı Özlem Akbıyık'ın bağırışlarını duyduğunu belirten bina sakini Yavuz Selim Yılmaz (17), "Orada iki abla vardı; ikisini de tanıyorum. Abla, 'anne anne' diye bağırıyordu. Mutfağa gittim ve doğal gazı kapattım. Salona da baktım içler acısı haldeydi" dedi. Yılmaz, daha sonra binanın 8'inci katına kadar çıkıp, yangını komşulara haber verdiğini söyledi.