Ankara'da akşam etkili sağanak ulaşımda aksamalara yol açtı, su birikintileri oluştu

Ankara'da akşam etkili sağanak ulaşımda aksamalara yol açtı, su birikintileri oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı.
ANKARA'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı