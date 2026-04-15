Haberler

Ankara'da lise öğrencisi akranı tarafından bıçaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Emir S., akranı A.Y. tarafından karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayda çocukların kavgayı teşvik ettiği görüntülendi. Emir'in durumu ağırken, A.Y. tutuklandı.

ANKARA'da lise 1'inci sınıf öğrencisi Emir S. (14), akranı A.Y. tarafından karnından bıçaklanarak ağır yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken; görüntülerde, çevredeki çocukların kavgayı teşvik ettikleri görüldü.

Olay, geçen cumartesi günü Keçiören ilçesinde meydana geldi. Emir S. ve aynı yaşlardaki akranı A.Y. parkta buluşarak, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kavgaya dönen olayda A.Y., Emir S.'yi bıçakladı. Karın bölgesinden yaralanan Emir S., ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emir S., ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. A.Y. ise olay sonrası polis tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.Y.'nin, Emir S.'yi bıçakladığı anları, arkadaşının cep telefonu kamerası ile kaydettiği ortaya çıktı. Görüntülerde; çevredeki çocukların kavgayı teşvik ettikleri görüldü.

'AKRAN ZORBALIĞI İYİCE YOĞUNLAŞTI'

Emir S.'nin babası Yasef S. (58), oğluyla hastanede görüştüğünü anlatarak, "Fazla cümle kuramıyordu. 'Samimiyetim yok, bir ortamda gördüm sadece' dedi. 'Husumet mi var, daha önce bir şeyler oldu mu' dedim. O da olmadığını söyledi. Bıçaklayan çocuk, oraya hazırlıklı geliyor. Orada, 'Hadi vur. Biz seni buraya boşa mı çağırdık. Hadi artık işi bitir' diyen bir kız çocuğu var. Çocuğu orada darbediyorlar, bilinçli olarak oraya çağrılmış. Ne amaçla çağrıldığını bilmiyoruz, şikayetçiyiz. Savcılık tutuklama kararı çıkartmış. Şimdi öbür çocukların ifadeleri alınacağını söylediler. Emir, dün biraz iyiydi. Hala yoğun bakımda. İnşallah durumu daha iyiye gidecek. Doktorlar ameliyatın çok ciddi olduğunu söyledi. Göğüs kafesinin 4 parmak altından bıçağı vuruyor. Bıçak 9 santim içeriye giriyor. Karaciğeri zedelenmiş, dalakta ve oradaki damarda bir tahriş olduğunu söylediler. Akran zorbalığı iyice yoğunlaşmaya başladı. Ortaokullara kadar düştü. Artık devletimizin gereğini yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

