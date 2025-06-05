Ankara'da Akademisyen Cenk Yiğiter'e Yapılan Saldırıyla İlgili Gözaltılar

Ankara'da Akademisyen Cenk Yiğiter'e Yapılan Saldırıyla İlgili Gözaltılar
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Cenk Yiğiter'in silahlı saldırıya uğramasının ardından gözaltına alınan üç şüpheliden birinin tutuklandığını açıkladı. Soruşturma devam ederken, asılsız iddialar ile ilgili de soruşturma başlatıldı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, akademisyen Cenk Yiğiter'in uğramasının "hemen akabinde" kolluğa gerekli talimatların verildiğini, gözaltına alınarak adliyeye getirilen 3 şüpheliden birinin tutuklandığını bildirdi. Başsavcılığın açıklamasında, "Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu olaya ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı yönünde yapılan asılsız haber ve paylaşımlar hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada Yiğiter'in 20 Mayıs'ta Çankaya'da silahla yaralanmasıyla ilgili başsavcılığın herhangi bir işlem yapmadığı iddialarının" yer aldığı ifade edildi.

Yiğiter'in saldırıya uğramasının hemen akabinde başsavcılık tarafından ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiği bildirilen açıklamada,  "Gözaltı işlemi sonrasında şüpheliler İ.Ö, M.K. ve A.K. mevcutlu olarak 23 Mayıs 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmiş, müsnet suçlardan tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir" denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüpheli İ.Ö, müştekiye karşı işlediği iddia olunan silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış, diğer şüpheliler M.K. ve A.K. hakkında silah ticareti suçundan adli kontrol kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk E.Ö. hakkında ise ayrıca soruşturma yapılmaktadır.

Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu olaya ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı yönünde yapılan asılsız haber ve paylaşımlar hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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