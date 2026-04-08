Ankara'da eşini ve kızını öldüren emekli uzman çavuş intihar etti

Sincan'da bir emekli uzman çavuş, ailesi ile yaşanan tartışmanın ardından eşini ve iki kızını silahla vurarak öldürdü ve intihar etti. Yaralı kız, hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde eşini ve kızını öldürüp, diğer kızını yaralayan emekli uzman çavuş intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesinde emekli uzman çavuş R.B. ile aile üyeleri arasında tartışma çıktı.

Bunun üzerine R.B, eşi D.B. ve kızları I.N.B. ile S.B'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

R.B, eşi D.B. ve kızı I.N.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan S.B. ise hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
