Ailesini katledip intihar eden şüpheli ile annesi toprağa verildi

Recep Cengiz, eski eşinin evinde kızı Azra ve annesi Azize Cengiz'i öldürdükten sonra intihar etti. Cinayetler, çocukların gözleri önünde gerçekleşti. Cenazeler Kocaeli'de toprağa verildi.

ANKARA'da ailesinden 3 kişiyi öldürüp intihar eden Recep Cengiz (35) ile annesi Azize Cengiz (57), Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan ve 2 Şubat'ta 11 günlüğüne izne çıkan Recep Cengiz, 9 Şubat'ta akşam eski eşinin evine gidip, önce kızı Azra Cengiz'i (8), sonra da annesi Azize Cengiz'i Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinden aldı. Recep Cengiz, 35 ASA 769 plakalı hafif ticari araçta annesi ve kızını tabanca ile vurarak öldürdü. Cengiz, annesi ve kızının cansız bedenlerini bagaja koyup, üzerlerini battaniye ile örttü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRMÜŞ

Recep Cengiz, daha sonra aynı mahallede oturan boşanma aşamasındaki eşi Beyzanur Uçan Cengiz'in (28) evine gitti. Eşinin kapıyı açmayacağını düşünüp, başına kask takarak kendisine kurye görünümü veren Cengiz, kapıyı açan Beyzanur Uçan Cengiz'i de tabanca ile öldürüp, intihar etti. O sırada Beyzanur Uçan Cengiz'in ilk evliliğinden olan 2 çocuğunun da evde olduğu ve cinayetin çocukların gözü önünde işlendiği öğrenildi. Morga kaldırılan cenazeler ailelerine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Azize ve Recep Cengiz'in cenazeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi. Anne ile oğlunun cenazeleri, öğle vakti Bilal-i Habeşi Camisi'nde kılınan cenaze namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
