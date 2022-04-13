Ankara'da, Afganistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı

ANKARA'da uyuşturucu satışı yaptığı suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alın Afganistan uyruklu Abdullah Abdulkarim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, Afganistan uyruklu Abdullah Abdulkarim'in, ilçede uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli Abdulkarim'i gözaltına aldı. Abdulkarim, emniyetteki ifadesinde 'zula' diye tabir ettiği Akyurt'taki evinin adresini tarif etti. Bunun üzerine evde yapılan aramada, 2 kilo 805 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkarim, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.