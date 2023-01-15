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Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı Afganistan'da tutuklandı

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Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişiyi öldüren zanlı Afganistan'da tutuklandı

Ankara'da Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı, Türk polisinin kurduğu özel ekip sayesinde Afganistan'da yakalanarak tutuklandı. Şahıs cinayetleri, para transferi nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle işlediğini söyledi.

10 Kasım 2022'de Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin öldürülmüş halde bulunmuştu.

CİNAYETLERİN ARDINDAN ÇORBACIYA GİTMİŞ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve Afganistan yetkililerince olayın aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Olay mahallinde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ile 10 cep telefonu ele geçirildi. Bölgede bulunan güvenlik kamerası ve HTS kayıtlarını inceleyen polis, zanlının Mohammad Omar Yusufi (23) olduğunu tespit etti. Yusufi'nin cinayetlerin ardından yakınlardaki bir çorbacıya gittiği de belirledi.

AFGANİSTAN'DA TUTUKLANDI

Şüphelinin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği ve cinayetlerin ardından Tahran üzerinden Afganistan'ın Kabil şehrine gittiği tespit edildi. Afgan yetkililerle temasa geçen Türk polisi, şüphelinin gidebileceği yerler ve kişiler konusundaki tespitlerini paylaştı. Bunun üzerine takibe alınan zanlı Herat şehrinde gözaltına alındı, ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Cinayetlerin taraflar arasındaki para transferi nedeniyle işlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Afganistan 10 Kasım Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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