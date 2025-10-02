Ankara'da ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze İçin Protesto

İsrail'in, insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısı ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) çağrısı üzerine platform üyeleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da grupta yer aldı.

"İnsanlığın onuru Sumud Filosu", "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Katil İsrail, işbirlikçi ABD" ve "İşte burası katillerin yuvası" sloganları atan gruptakiler, "Hamas seninleyiz" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, bugün Gazze'de yaşanan soykırım karşısında devletlerin çaresiz, uluslararası kuruluşların işlevsiz kaldığını söyledi.

Farklı ülkelerden insanların katıldığı Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'deki ablukayı yıkmak için yola çıktığını belirten Özdemir, insanlık tarihinin vicdani hakikat etrafında yeniden yazıldığını ifade etti.

Gazze'nin kendileri için dini, vicdani ve milli bir mesele olduğunu dile getiren Özdemir, "Gazze'ye sahip çıkamazsak vicdansız, kalpsiz, duygusuz kalırız, yok oluruz." dedi.

Özdemir, 57 ülkeden insanın adını "kararlılık" koyduğu bir yürüyüşe geçtiğini belirterek, "Bütün dünya bu yürüyüşü izliyor. Bu yürüyüşe katılan kardeşlerimize yönelik müdahale asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Filodaki aktivist ile telefon bağlantısı kuruldu

Protesto sırasında, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Adagio gemisindeki aktivist Zeynel Abidin Özkan ile telefon üzerinden iletişime geçildi.

Gazze'ye 70 deniz mili mesafede İsrail'in müdahalesiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Özkan, "Gemilerin bir kısmıyla iletişimimiz kesildi. Gemilerdeki arkadaşlar şu an ne durumdalar bilgimiz yok maalesef. Kalan gemiler hızını düşürdü ve yavaş bir şekilde Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor." diye konuştu.

Grubun, büyükelçilik önündeki protestosu devam ediyor.