Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak

Güncelleme:
ASKİ, hava koşulları ve artan nüfus nedeniyle 1 Ocak'ta bazı ilçelerde 7 saat süresince su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanacağını açıkladı. Vatandaşların gerekli önlemleri alması önemle rica edildi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün saat 23.00 ile yarın 06.00 arasında 9 ilçede basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yükün arttığı belirtildi.

Bu kapsamda mevcut su miktarının şehrin diğer noktalarına aktarılabilmesi amacıyla sistemde manevra çalışması yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü saat 23.00 ile 2 Ocak Cuma günü saat 06.00 arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerimizde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Keçiören ilçesinde Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi-1436 sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka ve Kösrelik mahalleleri. Sincan'da Yunus Emre, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Ahi Evran (OSB ve Sanayi), Saraycık TOKİ, Tandoğan, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Tatlar ve Polatlar mahalleleri. Yenimahalle'de Macun, Ergazi, Kardelen, İlkyerleşim, Ostim, Cumhuriyet, Ata, Susuz, Gazi, İnönü ve Batı Sitesi.

Etimesgut ilçesinde Topçu, Bahçekapı, Atakent, Ahimesut, Piyade, Kazım Karabekir, Süvari, Etiler, Yeşilova, Elvan ve Erler, Çankaya'da Konutkent (alt kotlar), Yaşamkent (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Beytepe (alt kotlar), Üniversiteliler (üst kotlar), Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar ve Yıldızevler mahalleleri. Mamak'ta Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır ve Şahap Gürler mahalleleri. Gölbaşı ilçesinde Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri. Altındağ'da Güneşevler, Baraj (üst kotlar), Yıldıztepe, Aydınlıkevler ve Örnek (alt kotlar) mahalleleri. Pursaklar'da Mimar Sinan, Yunus Emre, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih ve Karacaören mahalleleri."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
