Ankara'da 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Başlıyor

(ANKARA) - Ankara Bilim Üniversitesi (ABÜ) tarafından düzenlenen 7'nci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 65 firma ile 23 start-up'ın katılımıyla ATO Congresium'da yarın başlayacak.

ABÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü, 27 Nisan'a kadar "Yapay Zeka Teknolojileri" temasıyla düzenlenen fuarda ziyaretçileri, Türkiye'nin ve dünyanın yapay zeka teknolojileriyle geliştirdiği zamanın ötesindeki yenilikleri keşfetmeye davet ettiklerini belirtti.

Başkentteki ilk teknoloji fuarı olan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın yedincisini düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kömürcü, "Fuara, aralarında dünyada ilk 100 savuma sanayi şirketleri sıralamasında kendine yer edinen ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN gibi dev kuruluşlarımızın da arasında bulunduğu 65 firma, kurum ile 23 start-up katılım sağlayacak" bilgisini verdi.

Dr. Kömürcü, Musa Göçmen Orkestrasının "Makinelerin Düşü" resitali ile başlayacak açılış programında, ABÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ve Savuma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'nün de yer alacağını belirterek, "4 gün boyunca çeşitli etkinlik ve eğitim programlarının bulunduğu fuarımızda, artık geleneksel hale gelen ve ilgi çeken etkinliklerden biri olan V-Talks programı da birinci gün öğleden sonra yapılacak. V-Talks oturumunda alanlarında büyük başarılara imza atan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ve ZTE Europe and America Region CTO'su Mr. Ling Zhi deneyimlerini katılımcılara aktaracaklar" açıklamasını yaptı.

Fuarın ikinci gününde sanatçı Okan Bayülgen yönetiminde saat 14.00'de gerçekleştirilecek Yapay Zeka Talkshow'da İnnova Bilişim CEO'su Huzeyfe Yılmaz, Colendi kurucusu Bülent Tekmen ve Yapımcı-Yönetmen İsmail Fidan olacak konuk olacak.

Fuarda ayrıca e-spor ve drone show etkinlikleri de yapılacak.