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Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'da uyuşturucu operasyonu
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İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Ankara'da düzenlenen narkotik operasyonunda 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ve 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Ankara'da 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 358 bin 100 adet uyuşturucu hap üretilebilecek 107 kilo 430 gram pregabalin ham maddesi ile 334 kilo bonzai üretilebilecek 3 kilo 340 gram A.M. ham maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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