Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde etkinlikler düzenleyecek. Kutlamalar, müzikal tiyatro ve konserle başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) bir dizi etkinlik düzenlenecek.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin 103. yılı kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve AOÇ'nin 100. yılı dolayısıyla kutlamalar yapılacak.

AOÇ'de cumartesi günü saat 20.00'de, "Sonsuz Zafer, 30 Ağustos" isimli kurtuluş mücadelesinin ruhunu sahneye taşıyan müzikal tiyatroyla başlayacak etkinlik, saat 21.00'da şarkıcı Can Ozan konseriyle devam edecek.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor

Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında sistem sil baştan değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.