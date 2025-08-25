Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) bir dizi etkinlik düzenlenecek.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin 103. yılı kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve AOÇ'nin 100. yılı dolayısıyla kutlamalar yapılacak.

AOÇ'de cumartesi günü saat 20.00'de, "Sonsuz Zafer, 30 Ağustos" isimli kurtuluş mücadelesinin ruhunu sahneye taşıyan müzikal tiyatroyla başlayacak etkinlik, saat 21.00'da şarkıcı Can Ozan konseriyle devam edecek.