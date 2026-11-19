Ankara'nın Çankaya ilçesinde 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, müşteki aileler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık Ö.Ö, yangının çıktığı binada apartman görevlisi olduğunu belirterek, asansörlerin sık sık arızalandığını, binada sürekli tadilat yapıldığını ve yangının elektrikten kaynaklandığını duyduğunu ancak olayla ilgili başka bilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Binanın elektrik tesisatını yapan taşeron firmanın yetkilisi tanık E.T, şu beyanda bulundu:

"Ben binaya 2020'deki pandemiden sonra gitmedim, çünkü bu mesleği yapmayı bıraktım. Binayı eksiksiz olarak teslim ettik çünkü TEDAŞ herhangi bir eksikliği kabul etmez. Elektrik projesinde neyin nereden geçeceği gösterilir. Ben kafama göre şurada boşluk varmış, ben şunu halledeyim gibi bir planlama yapamam. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi kalibrasyonun yapılmaması. Ben binayı teslim ettiğimde kaçak akım röleleri yapılmış şekilde teslim ettim. Ancak sonradan duydum ki rölelerin hepsi sökülmüş. Otomatik acil butonlar kaldırılmış."

Tanık B.D. de söz konusu binaya 2021'de taşındıklarını, o yıldan itibaren teknik sorunlar yaşadıklarını, kalorifer ve sıcak su tesisatında problemler bulunduğunu ve 2 yıl sonra kalorifer tesisatının ters bağlandığının anlaşıldığını belirtti. B.D, asansörlerin sık sık arızalandığını ve sigortaların sürekli attığını, bildirimlerine rağmen sorunların giderilmediğini söyledi.

Söz verilen tanık A.C.C, binada daha önce kooperatif üyelerinden oluşan bir yönetim bulunduğunu, daha sonra kendilerinin yönetimi devraldığını belirterek, bu süreçte olağan ve olağanüstü toplantılar düzenlediklerini, özellikle asansörlerde sık sık arızalar yaşandığını ve sorunların giderilmesi için ilgili firmadan teknik destek istediklerini anlattı.

Tanık beyanlarının ardından söz verilen, yangında eşi ve 3,5 aylık oğlunu kaybeden müşteki Mustafa Şahin, yangının üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen davanın sonuçlanmadığını dile getirerek, "Sorumlular birbirini suçluyor, henüz bir ilerleme kaydedilmedi. Yaşadığım acı her gün devam ediyor, davanın bir an önce sonuçlandırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Beyanların ardından sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, mahkemeden adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkındaki "il dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına hükmetti.

Duruşma, 24 Şubat 2027'ye ertelendi.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada, 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturmada, yangının çıkmasına yol açacak yapı eksikliklerinin sorumlusu olduğu belirtilen 4 kişi tutuklanmıştı.

Başsavcılığın hazırladığı iddianamede, binanın şaft boşluğundan geçen elektrik iletim hattının metal kılıfının 10. kat seviyesinde deformasyona uğradığı, yangının bu bölümdeki aşırı ısınma ve gevşek bağlantı gibi sebeplerle iletim hattındaki "şase patlaması" sonucu başladığı tespitine yer verilmişti.

İddianamede, yangının çıkmasına yol açacak yapı eksikliklerinin sorumlusu olduğu belirtilen yüklenici firmanın müteahhidi, asansör bakım firmasının sahibi, site yöneticisi ve yapı denetim şirketi firmasının sahibinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA