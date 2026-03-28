Ankara'da toplu taşıma araçlarında 3 bin 500'ün üzerinde eşya unutuldu

Ankara'daki toplu taşıma araçlarında 2025 yılında 3 bin 500'den fazla eşya unutuldu. EGO Genel Müdürlüğü, kaybolan eşyaların sahiplerine ulaşabilmeleri için düzenli olarak verileri paylaşıyor ve unuttukları eşyaları sorgulayabilecekleri yolları açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyalara ilişkin verileri açıkladı. 2025 yılında cüzdandan çantaya, kulaklıktan laptopa, bisikletten mama sandalyesine farklı türlerde 3 bin 500'ü aşkın eşya; EGO'ya bağlı metro, ANKARAY ve otobüslerde unutuldu. Vatandaşlar, kayıp eşyalarını EGO Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ya da kayıp eşya bürosuna başvurarak sorgulayabiliyor.

'BU EŞYALARI SAHİPLERİNE ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

EGO Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıç, kaybolan eşyaların 15 günde bir EGO Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde açıklandığını belirterek, "Bu eşyaları sahiplerine ulaştırmak istiyoruz; amacımız bu. EGO Genel Müdürlüğü'nün web sayfasına bakabilirler. Orada 15 günde bir yayımlıyoruz tüm kayıp eşyaları. 03123067871 numaralı telefona da başvurabilirler. Arkadaşlar telefonun diğer ucunda onları bekliyor olacaklar" dedi.

'1 YIL İÇİNDE SATIŞINI YAPABİLİRİZ'

Kılıç, ürünlerin niteliğine göre muhafaza edilen sürenin değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Normalde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 770 sayılı maddesinde '1 yıl içinde elden çıkarılır' denilmektedir. Burada bozulabilecek, kullanım ömrünü yitiren cihazların 1 yıl içinde satışını yapabiliriz. Vatandaşlarımızın bize ulaşmalarını bekliyoruz. EGO Genel Müdürlüğü'müzün Ulus'ta bulunan ana hizmet binasında depomuzdaki ürünleri vatandaşla buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
