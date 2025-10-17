Haberler

Ankara'da 1.2 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi

Ankara'da 1.2 Ton Bozuk Et Ele Geçirildi
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen operasyonda, gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi. İlgili ürünler imha edildi ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da gıda üretimi ve satışı yapılan bir iş yerinde 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yenimahalle ilçesinde bozuk gıda üretim ve satışı yapan bir iş yeri tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 ton 200 kilogram bozuk et ele geçirildi.

El konulan ürünler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yenimahalle Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri tarafından imha edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
