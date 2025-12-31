Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl 331 binden fazla dosya sonuçlandırıldı

Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yıl boyunca incelemeye aldığı 347 bin 820 dosyadan 331 bin 2'sini karara bağlayarak, önemli bir başarıya imza attı. 168 bin 786 dosyada 'kovuşturmaya yer olmadığına', 8 bin 805 dosyada ise 'soruşturmaya yer olmadığına' karar verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu yıl 347 bin 820 dosyayı incelemeye aldı.

Ankara ağır ceza mahkemelerine 12 bin 2 iddianame hazırlanırken, 3 bin 541 iddianame de çocuk mahkemelerine gönderildi.

Asliye ceza mahkemelerine 48 bin 720, fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerine ise 343 iddianame hazırlandı.

Öte yandan, 33 bin 436 dosyaya "birleştirme", 43 bin 115 dosyaya "yetkisizlik", 429 dosyaya "görevsizlik" kararı verilerek kapatıldı.

Ayrıca 2025'te 599 "fezleke" ve 11 bin 226 "talepname" hazırlayan başsavcılık, böylece toplam 331 bin 2 dosyayı sonuçlandırdı.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
