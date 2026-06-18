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Cevdet Yılmaz: Uluslararası öğrenciler Türkiye'nin gönül elçileri

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Ankara.

Ankara- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '15'inci Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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