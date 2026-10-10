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Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücü tutuklandı

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Ankara Çubuk'ta otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücü tutuklandı
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Ankara Çubuk'ta dün bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; çocuk hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken, otomobil sürücüsü M.Y. tutuklandı.

ANKARA'da otomobilin bisikletine çarpması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Emin Kutaş (10), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 17.50 sıralarında Çubuk ilçesi Şabanözü-Çubuk kara yolu üzerinde Çankırı Bulvarı ile Ayet 1 Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammed Emin Kutaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 3 kardeşin en küçüğü olan Muhammed Emin Kutaş, için düzenlenen cenaze törenine; ailesi, arkadaşları ve ilçe halkı katıldı. Muhammed Emin Kutaş'ın cenazesi, Cami-i Kebir Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü M.Y. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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