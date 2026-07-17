Çubuk'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ali D. idaresindeki 06 DS 0794 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FZJ 772 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ali D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner