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Ankara Çubuk'ta Karagöl'e sonbaharda yoğun ilgi ulaşımda kuyruk oluşturdu

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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın sarı, kırmızı ve kahverengi tonlarıyla doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yoğunluk nedeniyle parka ulaşan yolda uzun araç kuyrukları oluştu, araçlarıyla gelenler park yeri bulmakta güçlük çekti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharın renkleriyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde, yaklaşık 1600 metre rakımda yer alan Karagöl, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle göl çevresindeki ağaçlar ve vadi sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara büründü. Yeşil dokusunu koruyan çamlarla yaprakları renk değiştiren ağaçların oluşturduğu manzara, fotoğraf tutkunlarına farklı kadrajlar sundu.

Sabahın erken saatlerinde ziyaretçi hareketliliği başladı

Kentin stresinden uzaklaşmak ve sonbaharın renklerini görmek isteyen ziyaretçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren tabiat parkına geldi.

Göl çevresinde vakit geçiren doğaseverler, mevsimin sunduğu manzarayı izledi. Fotoğraf tutkunları ise gölü çevreleyen ağaçları ve vadideki renk geçişlerini karelerine taşıdı.

Yoğun ilgi nedeniyle araç kuyrukları oluştu

Ziyaretçi yoğunluğu, tabiat parkına ulaşımda aksamalara neden oldu. Bölgeye ulaşan yolda trafik yer yer durma noktasına gelirken uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlarıyla gelen ziyaretçiler, park yeri bulmakta güçlük çekti.

Her mevsim farklı bir doğal güzellik sunan Karagöl'e, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen kara yolu ve Kışlacık Mahallesi güzergahı takip edilerek ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA
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