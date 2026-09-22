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Ankara Çubuk'ta Kadın El İşleri Atölyesi'ni bakan danışmanı ile müşaviri ziyaret etti

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Ankara Çubuk'ta Kadın El İşleri Atölyesi'ni bakan danışmanı ile müşaviri ziyaret etti
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Çubuk'ta kadınların el emeği ürünler ortaya çıkardığı Kadın El İşleri Atölyesi'ndeki kurslar sürüyor. Bakan danışmanı Hatice Çakmak ile bakan müşaviri Hatice Atan, atölyedeki ürünleri inceleyip kadınlarla sohbet etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan Kadın El İşleri Atölyesi'ndeki kurslar devam ediyor.

Çubuk Belediyesi ile Çubuk Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle faaliyet gösteren Kadın El İşleri Atölyesi'ne katılan kadınlar el emeği ürünler ortaya çıkarıyor.

Atölyedeki kurslara katılan kadınlarca ortaya çıkarılan ürünleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Hatice Çakmak ile İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan inceledi.

Kurs yetkilisi Neslihan Yiğiner de Çakmak ve Atan'a ürünler hakkında bilgi verdi. Çakmak ve Atan, kadınlarla sohbet etti.

Agat Taşı Atölyesi'ni de ziyaret eden Çakmak ve Atan, Çubuk Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Yusuf Kürşat Mercan'dan agat taşı hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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