Haberler

Ankara Çankaya'da motosiklet sürücüsü Cem Şahin, otomobilin çarpması sonucu öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Çankaya'da motosiklet sürücüsü Cem Şahin, otomobilin çarpması sonucu öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'ın Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde Doğukent Bulvarı'nda otomobil, Cem Şahin'in kullandığı motosiklete çarptı; sürücü Şahin hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Cem Şahin, hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Doğukent Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FFN 668 plakalı otomobil, Cem Şahin idaresindeki 06 EYR 618 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cem Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şahin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Rüzgar tersine döndü! Peş peşe ikinci indirim geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya “163 milyon' sorusu: Bu parayı nereden buldunuz?

Selçuk Özdağ'dan Fatma Betül Sayan Kaya'ya zehir zemberek sözler
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem