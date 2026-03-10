Haberler

ABB Meclisinin mart ayı ikinci birleşimi yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, ikinci birleşimini gerçekleştirerek önemli gündem maddelerini oyladı. ABB'nin Eurocities ağına üye olmasının yanı sıra internet hizmetleri ve akıllı trafik yönetimi konularında iş birliği kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin, mart ayı ikinci birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis İkinci Başkanvekili Emre Doğan başkanlığında yapıldı.

Doğan, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Oturumda, "ABB'nin Eurocities ağına üye olması" ve ABB ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ arasında, "Mahallelere internet hizmeti ile ilgili iş birliği yapılması, akıllı trafik yönetim projesi, kentsel hizmetlerin dijital dönüşümünün sağlanması" ile bazı gündem maddelerine ilişkin başkanlık yazısı görüşülerek, kabul edildi.

Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, bazı meclis üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

Meclis İkinci Başkanvekili Doğan, 11 Mart Çarşamba günü 15.00'te toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Aydın'da günlük 8 bin TL'ye at ile çift sürecek işçi bulunamıyor

Bahçede at sürecek işçi bulamıyorlar, maaş resmen servet değerinde
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen'e özel koreografi

Bu akşam göreceği şey karşısında mutluluktan ağlayabilir
AB, ABD'den Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını sürdürmesini istedi

AB'den ABD'ye Rusya petrolü çağırısı
Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

Dünyanın öbür ucuna giden İranlı kadın sporculara çağrı geldi