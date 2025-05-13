ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser iptal edildi

İsrailli şarkıcı Ankara'da konser verecekti, bakanlık iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayının ikinci birleşimini gerçekleştirdi. Toplantıda, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinin sona erdirilmesi ve çeşitli taşınmazların kiralanmasına ilişkin kararlar oy çokluğuyla kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayının ikinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

ABB'nin, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinin, bu yıl itibarıyla sona erdirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, birleşimde oy çokluğuyla kabul edildi.

Birleşimde, Ankara Toptancı Hal Kompleksi ve Polatlı Toptancı Halinde bulunan iş yerlerine ait teminat miktarları, mülkiyeti ABB'ye ait "Kamu Konutlarının Satışına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe" ve 9 taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda encümene yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Ayaş, Çamlıdere, Gölbaşı, Çubuk, Etimesgut, Altındağ, Bala, Pursaklar ve Şereflikoçhisar belediyelerinin 2025 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu'na ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporları ise oy birliğiyle kabul edildi.

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.