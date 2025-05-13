Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Toplantısını Gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, mayıs ayının ikinci birleşimini gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

ABB'nin, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinin, bu yıl itibarıyla sona erdirilmesine ilişkin başkanlık yazısı, birleşimde oy çokluğuyla kabul edildi.

Birleşimde, Ankara Toptancı Hal Kompleksi ve Polatlı Toptancı Halinde bulunan iş yerlerine ait teminat miktarları, mülkiyeti ABB'ye ait "Kamu Konutlarının Satışına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe" ve 9 taşınmazın 10 yıl süreyle kiraya verilmesi konusunda encümene yetki verilmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Ayaş, Çamlıdere, Gölbaşı, Çubuk, Etimesgut, Altındağ, Bala, Pursaklar ve Şereflikoçhisar belediyelerinin 2025 Yılı Evsel Katı Atık Tarife Raporu'na ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporları ise oy birliğiyle kabul edildi.

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.