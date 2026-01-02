Beypazarı'nda çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Zafer Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.