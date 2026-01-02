Haberler

Beypazarı'nda çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Beypazarı'nda Zafer Mahallesi'nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Zafer Mahallesi'nde iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
