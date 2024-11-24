Üye Girişi
Haberler

Ankara Beyaz Örtüyle Kaplandı

Ankara Beyaz Örtüyle Kaplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara, yoğun kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Şehrin cazibe merkezleri kartpostallık görüntüler sunarken, belediye ekipleri ulaşımda olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı.

Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.

Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.

Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel
Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var

Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza! İl başkanı hayatını kaybetti, yaralılar var

 Asgari ücret zammında 2 ihtimal üzerinde duruluyor

2 ihtimal üzerinde duruluyor! İşte asgari ücret zammı için beklenen rakam

 ABD ve İngiltere'nin ardından Fransa'dan da onay çıktı: Ukrayna füzelerimizi kullanabilir

Batı, topyekun Putin'e savaş açıyor! Bir ülke daha Ukrayna'ya izin verdi
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Eğitim camiasına yeni öğretmenler katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Pendik, Sultangazi, Şişli elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Muratpaşa, Alanya, Kepez elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan öğretmen kaç yıl sonra tayin isteyebilir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.