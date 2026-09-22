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Ankara Başsavcılığının uyuşturucu-fuhuş soruşturmasında 16 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik çalışmalarında delil elde edilen şüpheliler hakkında gözaltı ve arama-el koyma işlemi uygulanırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalar sonucunda haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş suçlarını işlediklerine dair delil elde edilen 16 şüpheli tespit edildi.

Bu kapsamda, haklarında gözaltı ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verilen 16 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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