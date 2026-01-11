Cluj Barosu ile Ankara Barosu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

(ANKARA) - Romanya'daki Cluj Barosu ile Ankara Barosu arasında, uluslararası alanda ortak değerleri savunmak, iki baro arasında hukuki bilgi paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cluj Barosu ile Ankara Barosu arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Cluj Barosu ile Ankara Barosu arasında, iki baro arasında hukuki bilgi paylaşımını artırmak, avukatların mesleki gelişimini desteklemek ve uluslararası alanda ortak değerleri savunmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında, her iki baronun üyeleri ve stajyer avukatları için karşılıklı eğitim programları, staj imkanları ve ortak bilimsel çalışmaların önü açıldı. Anlaşma ile Ankara ve Cluj Baroları; uluslararası projelerde birlikte yer almayı, mesleki etik kurallar ile hukuki mevzuat konularında bilgi alışverişinde bulunmayı ve avukatlık mesleğinin evrensel değerlerini korumayı taahhüt etti" ifadelerine yer verildi.