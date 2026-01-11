Haberler

Cluj Barosu ile Ankara Barosu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Barosu ile Romanya'daki Cluj Barosu, uluslararası ortak değerleri savunmak ve hukuki bilgi paylaşımını artırmak amacıyla bir iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, karşılıklı eğitim programları ve staj imkanlarını da kapsıyor.

(ANKARA) - Romanya'daki Cluj Barosu ile Ankara Barosu arasında, uluslararası alanda ortak değerleri savunmak, iki baro arasında hukuki bilgi paylaşımını artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cluj Barosu ile Ankara Barosu arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Cluj Barosu ile Ankara Barosu arasında, iki baro arasında hukuki bilgi paylaşımını artırmak, avukatların mesleki gelişimini desteklemek ve uluslararası alanda ortak değerleri savunmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Söz konusu protokol kapsamında, her iki baronun üyeleri ve stajyer avukatları için karşılıklı eğitim programları, staj imkanları ve ortak bilimsel çalışmaların önü açıldı. Anlaşma ile Ankara ve Cluj Baroları; uluslararası projelerde birlikte yer almayı, mesleki etik kurallar ile hukuki mevzuat konularında bilgi alışverişinde bulunmayı ve avukatlık mesleğinin evrensel değerlerini korumayı taahhüt etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada

Ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti