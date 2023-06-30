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Ankara Barosu'ndan Madımak Katliamı Anması: 'İnsanlığa Karşı Suçlar Zaman Aşımına Uğramaz'

Ankara Barosu'ndan Madımak Katliamı Anması: "İnsanlığa Karşı Suçlar Zaman Aşımına Uğramaz"

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Madımak Katliamının 30. yıl dönümünde; Ankara Barosu binasına üzerinde “İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramaz” yazılı pankart asıldı.

Madımak Katliamının 30. yıl dönümünde; Ankara Barosu binasına üzerinde "İnsanlığa karşı suçlar zaman aşımına uğramaz" yazılı pankart asıldı.

Ankara Barosu, Madımak Katliamı'nın 30. yılında Kızılay'daki baro binasına pankart astı. Pankarta, "İnsanlığa karşı suçlar zamanaşımına uğramaz" ifadeleri yazıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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