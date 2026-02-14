Haberler

Ankara Barosu'ndan Bakan Gürlek'e Tepki: "Avukat ile Tutuklu Müvekkili Arasındaki Yazılı ve Sözlü İletişim Hakkı Kısıtlanamaz"

Güncelleme:
Ankara Barosu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tutuklu-müvekkil görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamalara karşı çıkarak, savunma hakkının ve avukatların yetkilerinin kısıtlanmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

(ANKARA) - Ankara Barosu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katıldığı bir televizyon programında avukat ve tutuklu müvekkil arasındaki görüşmenin kısıtlanmasına yönelik ifadelerine tepki göstererek, "Dün olduğu gibi bugün de savunma hakkını ve avukatın yetkilerini sınırlayan tüm müdahale girişimlerinin karşısında olduğumuzu, hukuk devletinin kazanımlarından vazgeçmeyeceğimizi ifade ederiz" açıklamasında bulundu.

Ankara Barosu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Baro tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adalet Bakanı, katıldığı bir televizyon programında tutuklular ile avukatların görüşme ve yazılı iletişim hakkının kısıtlanmasına yönelik yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Henüz hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan bir başka ifadeyle hukuken suçlu olmayan tutuklu ile avukatlar arasındaki görüşme hakkını sınırlandıracak her yaklaşım; masumiyet karinesinin, savunma hakkının ve hukuk devleti ilkesinin ihlali sonucunu doğuracaktır. Türkiye Cumhuriyeti, 1992 yılından bu yana, müdafi yardımından faydalanma hakkı bağlamında yaptığı reformlarla mevzuatını Avrupa standartlarının üzerine taşımıştır. Ankara Barosu olarak; dün olduğu gibi bugün de savunma hakkını ve avukatın yetkilerini sınırlayan tüm müdahale girişimlerinin karşısında olduğumuzu, hukuk devletinin kazanımlarından vazgeçmeyeceğimizi ifade ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
