Ankara-Bakan Uraloğlu: Demir yolu ulaşımında 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdik

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 10-16 Mayıs tarihlerini kapsayan 'Dünya Engelliler Haftası' kapsamında yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'önce insan' vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, "Bakanlık olarak herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

'87 BİN YOLCUMUZA DESTEK OLDUK'

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla 2019 yılında 'Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası' uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, "Uygulamayla, engelli bireyler gar veya istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak gar veya istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Turuncu Masa uygulamasını tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. 27 YHT garımızda Turuncu Masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk" ifadelerini kullandı.

'119 İSTASYONDA ERİŞİLEBİLİRLİK HİZMETİ SUNDUK'

Uraloğlu, TCDD Genel Müdürlüğü'nün de erişilebilir ulaşım vizyonuyla gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı bir erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdiğini de ifade ederek, "Erişilebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 130 adet istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladık. 119 adet istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını fiilen tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

Havalimanlarında da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdıklarını ifade eden Uraloğlu, "Turuncu Masa hizmetimizi 3 havalimanımızda da başlattık. 38 havalimanımız Engelsiz Havalimanı Kuruluşu unvanına, 42 havalimanımız ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesi'ne sahiptir" dedi.

'356 BİN VATANDAŞIMIZ YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİMLERDEN FAYDALANDI'

Uraloğlu ayrıca, denizcilik sektöründe de Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletleri zorunlu hale getirdiklerini kaydetti. Engelli bireylerin seyahatlerini daha kolay hale getirebilmek için yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat uygulamasının sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, "Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik. Karayolu ulaşımında da 2025'te 1 milyon 784 bin 410, 2026 yılının ilk 4 ayında ise 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ AYLIKLARINI EVLERİNDEN TESLİM ALABİLİYOR'

Haberleşme sektöründe, e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, e-Devlet İletişim Merkezi'nin, Temmuz 2015 tarihinde web adresi üzerinden, Ağustos 2018 tarihinde ise mobil üzerinden arayan işitme engelli vatandaşlara görüntülü ve yazılı olarak online hizmet vermeye başladığını vurgulayarak, "e-Devlet İletişim Merkezimizden, bugüne kadar web üzerinden toplam 43 bin 871 mobil üzerinden de 10 bin 375 olmak üzere toplam 54 bin 246 işitme engelli vatandaşımıza hizmet verildi. PTT eliyle de engelli vatandaşlarımız aylıklarını evlerinde teslim alabiliyor. Türkiye Kart ile engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda da yeni imtiyazlar sağlıyoruz" dedi.

Haber: Nisa MİĞAL/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı