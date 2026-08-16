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Adalet Bakanı: 64 orman yangınında 43 şüpheli, 11 tutuklama

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 22 ildeki 64 orman yangınında 43 şüpheli tespit edildiğini, 11'inin tutuklandığını, 18'inin adli kontrol altında olduğunu ve 3 şüphelinin gözaltında bulunduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 1 Haziran 2026'dan bugüne 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edilmiştir. Şüphelilerden 11'i tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 3 şüphelinin gözaltı işlemleri sürmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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