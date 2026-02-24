Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı'nda, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ve "Turizm Master Planı" Kabul Edildi

(ANKARA) - Ankara Valiliği, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısını yaptı. Başkent'in kültür ve turizm potansiyelini güçlendirecek stratejilerin değerlendirildiği toplantıda, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" süreci ile Ankara Turizm Master Planı oylanarak kabul edildi.

Ankara Valiliği, İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu'nun 2026 yılı ilk toplantısı, Vali Vasip Şahin başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve kurul üyelerinin katılımıyla Valiliğimiz toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir."

Toplantıda, Ankara'nın kültür ve turizm potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesine yönelik önemli başlıklar ele alınmış; ilin tanıtımına yönelik mevcut çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin stratejik planlamalar kapsamlı biçimde değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda; Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2025 yılına ait güncel veriler kurul üyeleriyle paylaşılmış, mevcut durum analizi ve gelişim alanları üzerinde durulmuştur. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Ankara'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılmış, planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Ankara'nın '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' süreci kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin planlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uluslararası tanıtım yol haritası değerlendirilmiştir. Ankara 'Turizm Master Planı'nın nihai hali kurul üyelerine sunularak, planın stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendirme ve öneriler alınmış; yapılan istişareler sonucunda plan oylanarak kabul edilmiştir.

Toplantıda, Ankara'nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin ulusal ve uluslararası ölçekte daha görünür hale getirilmesi amacıyla iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapılarak; Başkent Ankara'nın turizm potansiyelini güçlendirmek, sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda tanıtım faaliyetlerini geliştirmek ve Ankara'yı uluslararası ölçekte marka şehir haline getirmek amacıyla ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir."

